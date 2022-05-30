بدء الامتحانات البديلة اليوم لـ«أولى وثانية» ثانوي بـ«الجغرافيا والرياضيات»

بدأ الآن طلاب الصف الأول الثانوي، أداء امتحان مادة الكيمياء في أول أيام الامتحانات البديلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم «عطل تقني»، ويستمر لمدة ساعة على أن ينتهي الساعة 12:15 ظهرا.

كما يؤدي طلاب أولي ثانوي، اليوم الاثنين، في الساعة 12:30 امتحان مادة الجغرافيا ويستمر لمدة ساعة على أن ينتهي في الساعة 1:30 ظهراً.

طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحان الرياضيات والجغرافيا

فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، الآن امتحان مادة تطبيقات الرياضيات ويستمر لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة الجغرافيا ويستمر لمدة ساعة وربع.

وقالت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد الامتحانات ورقياً في لجان امتحانية في مدارس مؤمنة ومراقبة وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ علي صحة الطلاب والمعلمين.

اسئلة الامتحانات البديلة لطلاب أولي وثانية ثانوي اختيار من متعدد

وأضافت وزارة التعليم، أن أسئلة الامتحانات البديلة لطلاب أولي وثانية ثانوي ستكون اختيارا من متعدد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب الذين لهم الحق في أداء امتحان الفرصة البديلة وهم كالتالي:

- الطلاب الذين أدو الامتحان في مادة أو أكثر في الجزء الخاص بالأسئلة المقالية والتي تتضمن 30% من الامتحان ولم يتمكن من أداء الجزء الإلكتروني بسبب وجود مشكلات تقنية ولم يتم تحرير محضر.

- الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان سواء الورقي أو الإكتروني بسبب وجود عذر قهري أو مرضي وتم تقديم المستندات التي تثبت ذلك.

فيما يؤدي غدا طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات البديلة في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء، ورقياً في لجان امتحانية بالمدارس.