التعليم تعلن ضوابط أسئلة الامتحانات البديلة لأولى وتانية ثانوي 2022

حدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب لجميع المديريات والإدارات التعليمية، ضوابط وضع أسئلة الامتحانات البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022 والتي تعقد ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا.

الامتحانات البديلة تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية

وقالت الوزارة في الخطاب، إن الأسئلة لابد أن تعتمد على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، ويتم مراعاة المستويات المعرفية للطلاب، موضحة أن الامتحانات تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد في المدارس بالتنسيق مع الإدارات والمديريات التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة قياس الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع لدى الطلاب في الأسئلة والتمثيل الجيد لمحتوى المقرر الدراسي للفصل الدراسي الثاني، لافته إلى أنها شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة أعمال الامتحانات في المدارس.

توزيع ورقة مفاهيم في الامتحانات البديلة

وأشارت الوزارة، إلى أن الامتحانات البديلة تعقد للطلاب الذين واجهتم مشكلات في الدخول على منصة الامتحان على جهاز التابلت، وتم تحرير محضر بذلك موقع عليه فريق التطوير التكنولوجي ومدير المدرسة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه يتم توزيع ورقة مفاهيم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الامتحانات البديلة، موضحاً لـ«الوطن»، أن ورقة المفاهيم بها مجموعة من المعلومات والمصطلحات والقوانين التي يشملها المقرر الدراسي.

وشدد وزير التربية والتعليم على الطلاب على ضرورة الاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة للتدريب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم، ومعرفة كيفية الإجابة عليها، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في عقد الامتحانات الإلكترونية والتي يتم تصحيحها دون تدخل بشري.

وتبدأ الامتحانات البديلة يوم 30 مايو الجاري في المدارس في لجان مؤمنة، وغير مسموح لأي طالب بدخول اللجنة الامتحانية بالهاتف المحمول.