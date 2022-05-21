تحويلات مرورية بسبب الغلق الكلي للدائري بالجيزة.. اعرف الطرق البديلة

كشفت محافظة الجيزة، عن إجراء الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، لتحويلات مرورية مع الساعات الأولى من صباح غد الأحد، 22 مايو الجاري، للتسهيل على قائدي المركبات بسبب الغلق الكلي لمطلع الطريق الدائري لتنفيذ أعمال مشروع توسعة الدائري، في المسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى المريوطية، ضمن المشروعات القومية للطرق والتي تشرف على تنفيذها وزارة النقل.

تحويلات مرورية لمدة 10 أيام

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن التحويلات المرورية التي ستُجرى بدء من الساعات الأولى من صباح الأحد حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الثلاثاء 31 مايو الجاري، على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة.

حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزي للقادم من ميدان الجيزة

وحددت محافظة الجيزة حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزي للقادم من ميدان الجيزة، وترغب بالصعود إلى الطريق الدائري في اتجاه مناطق المريوطية، ستقوم باستكمال السير بشارع ربيع الجيزي مروراً بميدان المنيب، والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبري والي، واستكمال السير في اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائري على طريق المطلع المؤدي إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

إزالة أي معوقات أمام تنفيذ المشروع

وأكدت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

من جانبه، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المهندس طة عبد الصادق رئيس حي جنوب بالمتابعه للأعمال وإزالة أي معوقات أمام الشركة المنفذة لما للمشروع من أهمية.