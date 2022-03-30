تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق محور التسعين الجنوبي

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع تنفيذ أعمال تحويل ميول الطريق بمحور التسعين الجنوبي في الوصلة من مدخل الشويفات وحتى شارع عمر بن عبدالعزيز.

غلق محور التسعين الجنوبي

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنّ الأعمال التي تُنفذ، تستلزم غلقا كليا لمحور التسعين الجنوبي في الوصلة من مدخل الشويفات وحتى شارع عمر بن عبدالعزيز، على أن يتم تنفيذ أعمال الغلق بالاتجاه القادم من كوبري المشير، تجاه ميدان الماونت فيو في مدة زمنية «30 ساعة»، اعتبارا من الساعة 12 صباحا بعد منتصف الليل، يوم الخميس الموافق 31/3/2022 وحتى الساعة 6 صباح السبت الموافق 2/4/2022.

التحويلات المرورية بعد غلق محور التسعين الجنوبي

الإتجاه القادم من كوبري المشير تجاه ميدان الماونت فيو يسلك يميناً مدخل الشويفات (شارع الأمل) فيساراً شارع أخناتون من ميدان أخناتون فيساراً محور 79 من ميدان الحمد فيساراً شارع عمر بن عبدالعزيز من ميدان مصطفى البغدادى تجاه محور التسعين الجنوبى مرة أخرى.

ومن جانبها، تعيّن الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.