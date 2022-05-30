انطلاق فعاليات الشراكة بين مدينة الدواء المصرية وشركة روش العالمية

قال الدكتور عمرو ممدوح، رئيس شركة جبتو فارما، إن مدينة الدواء التي جرى تنفيذها بمدينة الخانكة تم تشييدها برؤية القيادة المصرية لتحقيق للأمن الدوائي لمصر، لافتا إلى أن استراتيجية المدينة تهدف إلى إنتاج أدوية وتلبية احتياجات السوق والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية، لافتا إلى أن مدينة الدواء تدعم استراتيجية الدولة لتوفير أنواع مختلفة من الأدوية وتحقيق الرؤية الشاملة للدولة فيما يتعلق بالرعاية الصحية.

جاء ذلك خلال إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مدينة الدواء المصرية «جبتوفارما»، و شركة روش العالمية، بحضور الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، والدكتور تامرعصام، رئيس هيئة الدواء، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

مدينة الدواء تستهدف تحقيق الأمن الدوائي

وأضاف رئيس شركة جبتوفارما، أن مدينة الدواء لها أكثر من هدف، أولها تحقيق الأمن الدوائي وإنتاج الأدوية التي يحتاجها السوق والتي كان آخرها أدوية كورونا كتصنيع دواء جبتوفرافبير، والهدف الثاني يتمثل في أن تكون المدينة مركز إقليمي للتصنيع وتبادل الخبرات ولعل خير دليل على ذلك اتفاقية التعاون مع شركة «روش»، العالمية والتعاون مع عدد من الشركات، والهدف الثالث تمكين المواطن من الحصول على دواء أمن وفعال و بتكلفة بسيطة.

التوجه الحالي للدولة المصرية التوطين للدواء

وأكد، أن القيادة السياسية ترى ان المواطن المصري له الحق في الحصول علي أفضل منتج من الأدوية، لافتا الي ان التوجه الحالي للدولة المصرية التوطين للدواء و التصدير و هناك دعم غير عادي لملف الدواء و صناعته.

ومن جانيه ، قال الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش، أنه لايخفي على الجميع العب الذي حدث علي كافة الأنظمة الصحية خلال أزمة كورونا، مع وجود امل قادم نتج عن الاهتمام بالبحث العلمي و تطوير الأدوية و ابتكار طرق و أساليب تسهم في إنتاج الدواء، مضيفا ان شركة روش وضعت استراتيجية كبرى للتعامل مع الازمات، موضحا انها الاستراتيجية أبرز المكاسب من ازمة كورونا، لافتا الي ان احد أهداف الاستراتيجية عمل شراكات عمل مع كبرى المؤسسات الدوائية، والتي منها توقيع عقد الشراكة مع شركة جبتوفارما " مدينة الدواء المصرية " وأضاف سويلم، أن الشراكة تهدف الي تبادل الخبرات العلمية المختلفة والرؤي والعمل علي توفير الأدوية بشكل مستدام و مساعدة الدولة المصرية في احداث نقلة نوعية تكنولوجية لتصنيع الدواء.

وأكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، أن التصدير هو أمل مصر الفترة المقبلة، موضحا أن الاستيراد حمل الدولة تكلفة العملة الصعبة، مؤكدا أن وجود مدينة الدواء أكبر مدخل للتطوير وفرصة حقيقة لجلب العملة الصعبة، موجها الشكر لشركة روش العالمية في عقدها شراكة مع جبتوفارما موضحا ان نموذج التعاون سيشجع الشركات العالمية على المشاركة مع الشركات المصرية.