طلاب صيدلة المنصورة ينظمون حملة للتبرع بالدم.. «أنا متبرع مصري»

نظم طلاب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة حملة للتبرع بالدم، تحت شعار «أنا متبرع مصري.. أنا متبرع دائم»، وجاءت داعمةً وموعيةً لأهمية التبرع بالدم، وناشرةً لفكرة التبرع، وفوائد التبرع للمتبرع والمستقبل، ولزيادة الثقافة حول هذا الأمر، وتجميع أكبر عدد من المتبرعين الدائمين لضمان استمرار فكرة التبرع وجعلها عادة دائمة.

حملة التبرع بالدم

جاءت هذه الحملة، مؤيدةً ومعاونةً لسعي وزارة الصحة لتحقيق رؤية 2030، التي تهتم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من أكياس الدم، وذلك من خلال التوعية بأهمية التبرع، وبالتالي خلق متبرعٍ دائمٍ ناشرٍ لفكرة التبرع، وداعم لها لرفع نسبة المتبرعين من 1% إلى 3% من إجمالي 60% قادر على التبرع.

وقالت الطالبة سارة عادل مسئولة بمكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة جامعة المنصورة في تصريحات على هامش فعاليات الحملة، إن عملية نقل الدم من العمليات التي تسهم في إنقاذ الأرواح، فيُعطى في كثير من الحالات، فمثلًا عند حدوث مضاعفات للسيدات الحوامل، مثل حالات النزيف قبل الولادة أو خلالها أو بعدها، وللمرضى أثناء العمليات الجراحية مثل عمليات القلب، والأوعية الدموية، وجراحة زراعة الأعضاء وغيرها، وللمصابين بأمراض الدم، ومصابي الحوادث، ومرضى السرطان.

طلاب جامعة المنصورة

أضافت، أن الحملة نشرت الوعي بين أعداد كبيرة وصلت إلى 2481 توعية خلال أيام الحملة، ووفقت في المساعدة بتجميع 145 كيس دم من المتبرعين، آملين أن يداوموا على التبرع، وأن تصبح عادة لديهم.

يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF، منظمة طلابية مستقلة غير حكومية غير هادفة للربح، تضم طلاب الصيدلة في 38 كلية على مستوى مصر، بهدف إقامة أنشطة طلابية تعزز دور الصيدلي في المجتمع وترفع من قدره.