الشرقية للدخان تستحوذ على 24% من رأس مال المتحدة للتبغ

أعلنت الشركة الشرقية «إيسترن كومباني» عن موافقة الجمعية العامة العادية لها على الاستحواذ على حصة 24% في رأس مال الشركة المتحدة للتبغ الذراع الاستثمارية المصرية لعملاق صناعة التبغ فيليب موريس، وفقا لملخص قرارات الجمعية العامة العادية للشركة الشرقية "أيسترن كومباني" المنعقدة في 26 مايو الجاري، وفقاً لبيان أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية.

الموافقة على عقد الطباعة مع «المتحدة للتبغ»

وبحسب البيان شملت قرارات الشرقية للدخان الموافقة على عقد الطباعة مع الشركة المتحدة للتبغ، والموافقة على الاتفاقية الرئيسية لتنظيم العلاقات بين الشركة المتحدة للتبغ و«إيسترن كومباني».

وبعد هذا الاستحواذ ستصبح المتحدة للتبغ ثاني شركة لتصنيع السجائر في مصر، ويعد هذا الاستحواذ هو جزء من اتفاقية وقعتها الشركتان سابقًا لتصنيع السجائر محليًا.

وبحسب البيان الرسمي كانت المتحدة للتبغ الشركة الوحيدة التي تقدمت رسميا للحصول على رخصة تأسيس مصنع سجائر ثان في المزايدة التي طرحت العام الماضي، ما مهد الطريق أمامها للحصول على ترخيص ودخول السوق المصري.

الشرقية للدخان تصنّع منتجات «فيليب موريس»

كانت الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني» أعلنت أمس في بيان صحفي على تصنيع كمية من منتجات شركة «فيليب موريس» التبغية، من السجائر دون أن تحدد الشركة تلك الكمية، في الوقت الذي تنتج «فيليب موريس» الشركة الأمريكية أنواع سجائر مارلبورو، ميريت، وإل إم.

في الأول من شهر إبريل الماضي انتهت المهلة التي حددتها الهيئئة العامة للتنمية الصناعية بخصوص الإعلان عن النتيجة النهائية الخاصة بطرح رخصة جديدة لصناعة السجائر في مصر بشكل رسمي بعد أن حددت كراسة الشروط الخاصة بالرخصة والتي تم من خلالها أو بموجبها طرح رخصة السجائر الجديدة وبناء على تلك الرخصة ستتشارك الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" المدرجة في بورصة الأوراق المالية المصرية في رأسمال الشركة الجديدة التي ستستحوذ على الرخصة