رسوم المرافقين في السعودية.. حقيقة الإلغاء وتطور التكلفة

تٌفرض رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية على المرافقين من أفراد الأسرة سواء كان أخ أو زوج أو زوجة أو أحد الوالدين وينضم لهم أحد الأصدقاء أيضًا، وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم دفعه من قبل غير السعوديين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

رسوم المرافقين في السعودية

رسوم المرافقين في السعودية تختلف تكلفتها على الفئة العمرية الذي ينتمى إليهاء الشخص، وفي بعض الحالات من الممكن أن يصل المبلغ إلى 500 ريال سعودي، وفقًا لما تفيد به السلطات السعودية.

شائعة عن إلغاء رسوم المرافقين في السعودية

في الفترة الأخيرة انتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قرار من الجوازات السعودية بإلغاء رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية، إلا أنه لم تصدر أي بيان من الجوازات السعودية تفيد بإلغاء تلك الرسوم.

تعديلات على رسوم المرافقين في السعودية

العديد من التعديلات خضعت لها رسوم المرافقين المقيمين في السعودية، حيث أنه في عام 2017 حددت إدارتا الهجرة والجوازات في المملكة العربية السعودية مبلغ الرسوم المالية للمرافقين أو المعالين الذين يحضرهم المقيمون إلى المملكة العربية السعودية بـ100 ريال سعودي.

وفي عام 2018، رفعت هيئة الجوازات السعودية سعر الغرفة إلى 200 ريال سعودي، ومن بعدها في عام 2019 زاد لتبلغ قيمة رسوم المرافقين في السعودية إلى 300 ريال سعودي، وفي العام الجاري 2022 وصلت إلى 500 رسال سعودي.

الجالية المصرية في السعودية

وتعد الجالية المصرية في السعودية هي الأكبر في العالم، حيث إن عدد المصريين المقيمين بشكل نظامي في المملكة يبلغ 1.7 مليون مصري وفقًا لما صرح به السفير المصري في المملكة العربية السعودية أحمد فاروق في تصريحات تليفزيونية نهاية العام الماضي.

كما أن أكبر جالية سعودية خارج المملكة في مصر ويصل عددها إلى أكثر من نصف مليون سعودي، حيث إن مجموع الجاليتين يماثل عدد سكان دولة متوسطة الحجم.