حكاية المقاول الهارب بالمعصرة.. فرّ من 47 حكم بالحبس وغرامة 26 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على مقاول هارب من تنفيذ 47 حكم قضائي، وغرامات مالية مستحقة بأكثر من 26 مليون جنيه، في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة.

وتبين أن المقاول الهارب فر من أحكام قضائية عليه لقضايا مختلفة، بلغ عددها 47 حكما بالحبس، بالإضافة إلى غرامات مالية بلغت 26 مليونا و355 ألف جنيه.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 47 حكم حبس فى قضايا «مبان».

وبلغت إجمالى عقوبات الحبس على المقاول الهارب 27 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 26 مليونا و355 ألف جنيه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.