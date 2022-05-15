سائحة تحتفل بعيد ميلادها تحت الماء بالغردقة.. رحلة غطس و«تورتة»

في واقعة مختلفة، احتفلت سائحة تدعى «ليديا» تحمل الجنسية السلوفينية، بعيد مولدها تحت الماء في الغردقة، بمشاركة عدد من السائحين الذين كانوا برفقتها، وذلك من خلال لافتة تهنئة تحمل اسمها.

وشارك عدد من السائحين من مختلف الجنسيات في الاحتفال بـ«ليديا» تحت الماء، حاملين لافتة تهنئة في أعماق البحر، وذلك خلال رحلة غطس على شواطئ مدينة الغردقة في جو ترفيهي من السعادة والفرح والسرور، بهدف تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

لافتة لتهنئة «ليديا» بعيد مولدها تحت الماء

وعبرت «ليديا» عن سعادتها، حيث تفاجأت بأن منظم الرحلات البحرية أعد لها «تورتة»، وشارك عدد من السائحين الأجانب بالاحتفال بعيد ميلادها بالغطس تحت الماء، وحملوا لافتة تهنئة وقاموا بالرقص معها تحت الماء بملابس الغطس.

وقالت «ليديا» في حديثها لـ«الوطن»، إنها تعشق الغردقة وتحب الغطس في أعماق البحر للاستمتاع برؤية الشعاب المرجانية والكائنات البحرية النادرة، وعبرت عن شكرها للعاملين في السياحة البحرية بالغردقة على مشاركتها الاحتفال بعيد ميلادها، والتي تحرص على الاحتفال به سنويا في مدينة الغردقة.

إقبال السائحين الأجانب على رحلات الغطس بالغردقة

وقال أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، إنه فاجئ «ليديا» والتي تحمل الجنسية السلوفنية، بإعداد حفل عيد ميلادها تحت الماء بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، من سويسرا وإيطاليا وهولندا ورومانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا وإنجلترا.

وأكد «بيجو» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا الاحتفال لاقى قبول وإعجاب السائحين الذين حرصوا على الرقص تحت الماء في جو ترفيهي، موضحا أن السائحين يحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشواطئ مدينة الغردقة.

وأشار إلى أن الرحلات البحرية تلقى رواجا كبيرا على شواطئ الغردقة، خاصة رحلات الغطس والسنوركل من جميع الجنسيات الأجنبية، تزامنا مع انتعاش حركة السياحة الخارجية.

وتجذب شواطئ الغردقة، السائحين لما تمتلكه من الشعاب المرجانية الرائعة والرمال الناعمة والمياه الصافية في عدة مناطق وجزر بحرية، ويأتي على رأسها جزيرة الجفتون وشعب الفانوس والعرق وأبو النحاس.