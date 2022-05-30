الإعدام شنقًا لعاطل قتل شقيقه بسبب الميراث في الأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر وأمن الدولة العليا برئاسة المستشار عمرو عبدالحميد رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار تامر أحمد رضا والمستشار ماجد محمود حميده والمستشار عمرو محمد صلاح الدين المستشارين بمحكمة الاستئناف، وبحضور وكيل النيابة مصطفى صالح، ومحمدعبدالرضى أبوالحسن أمين السر وأحمد محمد الطاهر أمين السر حكمها الصادر اليوم في القضية رقم 359 لسنة 2020 جنايات مركز ارمنت والمقيد برقم 39 كلى الأقصر بالإعدام شنقًا على عاطل لقتله شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار.

وتعود الواقعة إلى 22 مارس 2020 حيث ورد بلاغ لمركز شرطة ارمنت بالعثور على جثة محاسب لدى شركة سياحية ويدعى «أيمن . م .أ» والبالغ من العمر 33 عامًا، وبها جرح ذبحي بالرقبة، 25 طعنة بالصدر والبطن وملقاه وسط الزراعات.

خلافات على الميراث

وبإجراء التحريات بمعرفة النقيب محمد زكريا معاون مباحث مركز شرطة أرمنت، تبين أن شقيق المجنى عليه الأصغر هو المتهم بارتكاب واقعة القتل ويدعى «أسامة .م . أ» وأن خلافات الميراث هي سبب ارتكابه للواقعة، وأمرت النيابة العامة بالقبض على المتهم.

تفاصيل الواقعة

وخلال بالتحقيقات اعترف المتهم بقتل شقيقه مستخدمًا خنجر آعده مسبقا قبل ارتكاب الواقعة وأن المتهم اقنع شقيقه المجنى عليه خلافًا للحقيقة بالتوجه فجر يوم الواقعة للزراعات لاستلام دراجته البخارية المسروقة، واستجاب المجنى عليه بحسن نية لشقيقه وعقب وصولهم للزراعات القريبة من مسكنهم بمحافظة الاقصر قام المتهم بمغافلة شقيقه وذبحه من الخلف وانهال عليه طعنا بـ25 طعنة فى الصدر والبطن والرقبة، وبعد أن تاكد من لفظه أنفاسه الأخيرة تركه جثة هامدة وسط الزراعات.

عدم صحة واقعة الشذوذ الجنسي

وقامت النيابة العامة بمحافظة الاقصر بتكليف الطبيب الشرعي بمناظرة الجثة وتحديد سبب الوفاة وبيان عما إذا كان المجنى عليه شاذ جنسيًا وثبت عدم صحة واقعة الشذوذ وتواصلت التحقيقات أن واقعة القتل بسبب الخلافات على الميراث، واعترف المتهم بإرتكابه للواقعة تفصيلا أمام هيئة المحكمة، واستمتعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهم، وقررت المحكمة إحالة أوراق المتهم إلى مفتى الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي بشأن المتهم واصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا.