مدبولي: بدأنا زيادة صادراتنا من الغاز الطبيعي منذ أكتوبر الماضي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه فيما يخص قطاع الغاز، يتم العمل ببساطة شديدة على ترشيد استخدام الغاز على المستوى المحلي ووضع خطة واضحة للغاية لإعطاء الفرصة لتصدير أكبر كمية من الغاز الطبيعي، وهو ما حدث بالفعل اعتبارًا من أكتوبر الماضي، «بدأنا نصدر كميات إضافية ونستغل ارتفاع الأسعار عشان يعوض جزء من زيادة فاتورة استيراد النفط الخام».

مدبولي: الدولة تمكنت من استيعاب جزئيا فاتورة الزيادة على البترول

وأضاف «مدبولي»، خلال حوار خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن هذا الأمر أحدث نوعًا من التوازن، وما زال هناك عبء على الدولة، ولكن هذا الأمر مكّن الدولة من استيعاب جزئيًا فاتورة الزيادة التي طرأت على البترول، مؤكدًا أن الدولة مصر اليوم مركزًا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط ومنتدى غاز شرق المتوسط الذي تحتضن مصر المقر الخاص به.

لدينا البنية الأساسية للإسالة ونقل الغاز لكل جيرانا وأشقائنا

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «لدينا الحمد لله البنية الأساسية للإسالة ونقل الغاز لكل جيرانا وأشقائنا وحتى قارة أوروبا، ويمكن إحنا بنعمل النهاردة استراتيجية الصناعة المتكاملة، كان هناك نقاش مع أشقائنا في الإمارات أن يكون هناك مجال للشراكة ما بين الشركات المصرية والإماراتية في التوسع في حقول الغاز الطبيعي وشبكات النقل والإسالة».