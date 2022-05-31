الفاو تعلن عن مسابقة للرسم للأطفال من عمر 5 سنوات

أعلنت منظمة الأغذية عن مسابقة لملصقات الجدارية ليوم الأغذية العالمي لمتسابقين من عمر 5 أعوام إلى 19 عامًا، وذلك لابتكار ملصق جداري يظهر فيه العالم لا يُترك فيه أحد خلف الركب، كما يمكنهم فيه الجميع من الحصول على أغذية صحية وميسورة التكلفة.

وأوضحت الفاو أن كل ما يوجد في العالم مرتبط بعضه البعض من أغذية وثقافة وبيئة، حيث أنه ما يزال حتى اليوم من يعاني من تحديات عالمية كالفقر والجوع وتغير المناخ وما يحدث من صراعات وانعدام للمساواة.

تحديات عالمية وحلول تشاركية

أضافت أن التحديات العالمية تقتضي حلولًا يشارك فيها العالم ويتعلم الجميع من خلالها كيف يكون هذا العالم مرتبطا ببعضه من أجل المستقبل المستدام ويكون فيه كل مخلوق مهم.

ناشدت الفاو المهتمين التقاط صور أو نسخ ملصقات جدارية بواسطة المسح الضوئي والمشاركة في المسابقة، عن طريق ملء الاستمارة من الموقع الإلكتروني على أخر مهلة للمشاركة في الرابع من نوفمبر وسوف يتم اختيار 3 فائزين عن كل فئة عمرية من قبل هيئة التحكيم بمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وسيتم الإعلان عنها في ديسمبر المقبل على أن تروج مكاتب منظمة الأغذية والزراعة للفائزين في دول العالم لينالوا حقائب من المفاجآت وشهادات التقدير.

أكدت الفاو على المشاركين ضرورة أن تكون مساهماتهم جعل العالم أكثر واقعية وحقيقي ليساعد في بناء مستقبل أفضل ومستدام ويتم اتخاذ القرارات لجعل الغذاء والزراعة مستدامة.

من يمكنه المشاركة في المسابقة؟

المسابقة مفتوحة أمام الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و19 عامًا، أينما وجدوا في العالم.

وفقا لاستمارة الدخول هي سن الشخص لحظة مشاركته في المسابقة، على القاصرين الحصول على إذن من والديهم أو الأوصياء القانونيين عليهم للمشاركة في المسابقة.

وتنتهي المشاركة يوم الجمعة 4 نوفمبر وتقسم المسابقة إلى الفئات التالية: 5 إلى 8 أعوام، و9 أعوام إلى 12 عامًا، و13 إلى 15 عامًا، و16 إلى 19 عامًا. يجب إرسال استمارة مشاركة واحدة فقط لكل شخص.

يمكن رسم الملصقات الجدارية المشاركة في المسابقة باستخدام أقلام الحبر أو أقلام الرصاص أو أقلام التلوين أو أقلام الفحم أو باستخدام الطلاء الزيتي أو طلاء الأكريليك أو الطلاء المائي فضلًا عن وسائط مختلطة، ولا يسمح باستخدام الصور الفوتوغرافية.