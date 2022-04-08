«عزوز» يشارك في الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات بمنظمة «الفاو»

شارك الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي وبصفته رئيس هيئة الغابات والمراعي بالشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في اجتماع الدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات بالفاو والذي عقد افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لمتابعة موقف تنفيذ توصيات الدورة 25 للجنة الغابات.

وخلال كلمته أكد «عزوز»، أهمية رفع مستوي الإجراءات للحد من إزالة الغابات وتدهورها وخسارة التنوع الحيوي، وتضمن الاجتماع جلسة حول تعزيز الحوار بين الزراعة والغابات والتي عقدت عند مستهل جلسات الدورة 25 لهيئة الغابات والمراعي في الشرق الأدنى والتي جري فيها حوار ثري ومثمر وصريح عن تأثير التوسع الزراعي على الغابات في الإقليم بحضور وزيري زراعة من الإقليم وعدد من المسئولين رفيعي المستوى.

وخلصت الجلسة إلى توصيات محددة أدرجت، وقال علاء إن لجنة الغابات هي أعلى هيئة قانونية لمنظمة الأغذية والزراعة، ودوراتها التي تنعقد مرتين في العام «داخل المقر الرئيس لمنظمة الأغذية والزراعة بمدينة روما، إيطاليا»، تجمع ما بين مؤسسات الخدمات الحرجية وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين بهدف تحديد القضايا التي تظهر على الساحتين السياسية والتقنية والعمل على إيجاد حلول لها وتقديم النصح اللازم للمنظمة ولغيرها من الجهات بشأن اتخاذ الإجراء المناسب.

وتشارك في لجنة الغابات منظمات دولية أخرى، فضلاً عن مشاركة مجموعات غير حكومية فيها وفق منحى متصاعد. وباب المشاركة في لجنة الغابات مفتوح أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة.

الجدير بالذكر أن د علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة المصرية تم انتخابه رئيسا لهيئة الغابات والمراعي بالشرق الأدنى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ولمدة أربع سنوات.