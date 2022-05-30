جولة لوفود مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» بعدد من المصانع بمنطقة السخنة

قام وفد الخبراء المصريين بالخارج والوفود الأجنبية المشاركة بفعاليات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة» والذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، على هامش زيارتهم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم بجولة تفقدية داخل المنطقة الصناعية بالسخنة يرافقهم اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبي، للتعرف على المقومات الاستثمارية للمنطقة، من خلال معاينة واقعية لعدد من النماذج الناجحة لأصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن استراتيجية المنطقة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الاقتصاد المصري.

استهل اللواء محمد شعبان، والوفد الجولة بزيارة مركز سيمنز للتدريب التقني والمهني التابع لمركز سيمنس للطاقة، للتعرف على دور المركز في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بالشركات وفق أحدث النظم العالمية المتبعة، ونقل مثل هذه التقنيات المتقدمة اللازمة لتوطين هذه الصناعة الحيوية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إزالة المعوقات أمام أصحاب الأعمال

وأشار نائب رئيس المنطقة الاقتصادية إلى حرص المنطقة الدائم على إزالة المعوقات أمام أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين بالمنطقة، وتقديم خدمات منها توفير العمالة المدربة والمؤهلة للتعامل مع تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع المعدات والأجهزة عالية التقنية، وهو الدور المتكامل بين الهيئة ومركز سيمنز لاستمرار التجارب الناجحة والعمل على تكرارها في مختلف القطاعات.

زيارة أحد المصانع الأجنبية داخل شركة السويس

كما شملت الجولة زيارة أحد المصانع الأجنبية داخل شركة السويس للتنمية الصناعية «سيدك» أحد أهم المطورين الصناعيين بمنطقة السخنة المتكاملة، حيث كان في استقبال الوفد المهندس عمرو البطريق المدير التنفيذي لـ«سيدك».

وقام باصطحابهم في جولة بالمصنع المتخصص في مجال صناعة المنظفات والمنتجات الصحية، وخلال الجولة قدم مسئولو الشركة عرضاً وافياً عن أنشطة الشركة وخطوط الإنتاج المختلفة بالمصنع والمنتجات المتنوعة، والذي يشهد إقبالاً متنامياً خاصة من مستهلكي السوق المحلية في مصر، وهي إحدى الأسواق الكبرى في إفريقيا لما تتمتع به من قاعدة عريضة من المستهلكين يربو على 100 مليون مصري.

وفي نهاية الجولة داخل المنطقة الصناعية أعرب الوفد المشارك بالمؤتمر من المصريين بالخارج وأصحاب الأعمال عن سعادتهم بهذه الجولة التي شاهدوا خلالها نتاج مجهودات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تمهيد مناخ الاستثمار والتيسيرات المقدمة لشركاء النجاح بالمنطقة، كما أكد الوفد على تطلعه لنقل تلك المشاهدات الفعلية للتطوير الهائل بالمنطقة الاقتصادية للخارج والمساهمة في الترويج للمنطقة ومشروعاتها.