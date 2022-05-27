فيلم واحد تاني لأحمد حلمي يحافظ على صدارة الإيرادات بـ893 ألف جنيه

حصد فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي إشادات واسعة من قبل الجمهور منذ بداية عرضه في دور السينما في موسم عيد الفطر 2022، وحقق نجاحًا كبيرًا، كما تخطت إيراداته الـ50 مليون جنيه.

إيرادات فيلم «واحد تاني»

وحقق فيلم «واحد تاني» أمس إيرادات بلغت 893 ألف و521 جنيهًا، من إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية، والتي بلغت 1,573,435 جنيه، ليحافظ على تصدره الإيرادات، وذلك حسب البيان الصادر عن شركة دولار فيلم للتوزيع.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم اختارت إدارة مهرجان روتردام السينمائي الدولي الفيلم ليكون فيلم ختام المهرجان.

أبطال فيلم «واحد تاني»

يضم فيلم «واحد تاني» مجموعة كبيرة من الفنانين، وهم: أحمد حلمي، عمرو عبدالجليل، نور إيهاب، روبي، نسرين أمين، أحمد مالك، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

أحدث فيلم واحد تاني

وتدور أحداث المسلسل حول الفنان أحمد حلمي الذي يجسد دور موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، وعند عمله في السجن يقابل أحد أصدقاء دراسته الذي أصبح رجل أعمال، وفي الوقت نفسه يدعوه على حفل كبير يحضره معظم أصدقائهم، وبالفعل يذهب وهناك يكتشف أنه لم يحقق أي شئ وأنه أفشل أصدقائه.

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد حلمي يستعد الفترة الماضية لتقديم مسلسل عن حياة الكاتب العالمي نجيب محفوظ، كما كشف مصير هذا العمل خلال لقائه في برنامج «ET بالعربي»، قائلًا إنه إلى الآن لم يتم شئ سوى عدد من جلسات العمل التي أقاموها مع ابنة الراحل، وأن الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال هو من سيتولى كتابة المسلسل.