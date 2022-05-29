أحمد حلمي يحقق 461 ألف جنيه بفيلمه الجديد «واحد تاني»

حقق فيلم واحد تاني 461 ألف جنيه أمس بدور العرض، والعمل من بطولة أحمد حلمي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي حول البحث عن الشغف، ومحاولة إيجاد حلول وراء فقدان الشخص شغفه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب، محمود حافظ، عمرو عبدالجليل، نسرين أمين، محمد التاجي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

استطاع الفنان أحمد حلمي أن يكسر حاجز خوف المنتجين من طرح أعمالهم في السينمات، بسبب فيروس كورونا، ويعتبر فيلم واحد تاني من أوائل الأفلام التي كسرت حاجز ملايين المشاهدات منذ طرحه بدور العرض.

نسرين أمين تتحدث عن فيلم واحد تاني

وقالت نسرين أمين في تصريحات تلفزيونية: «الفيلم خطوة مهمة بالنسبة لي، كما أنه العمل الأول الذي يجمعني بالفنان أحمد حلمي فهو فنان موهوب والتواجد معه إضافة كبيرة، كما أن العمل مع المؤلف هيثم دبور والمخرج محمد شاكر خضير ممتع».

أحداث فيلم واحد تاني

وتدور أحداث الفيلم حول الفنان أحمد حلمي الذي يجسد دور موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، وعند عمله في السجن يقابل أحد أصدقاء دراسته الذي أصبح رجل أعمال، وفي الوقت نفسه يدعوه إلى حفل كبير يحضره معظم أصدقائهم، وبالفعل يذهب وهناك يكتشف أنه لم يحقق أي شئ وأنه أفشل أصدقائه.

اشتهر فيلم واحد تاني بأغنية «الحركة دي»، كما اقتربت الأغنية من تحقيق 8 ملايين مشاهدة من طرحها، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، وغناء أحمد حلمي.