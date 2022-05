فيلم واحد تاني في صدارة شباك التذاكر السعودي للأسبوع الثاني على التوالي

احتفظ فيلم «واحد تاني» بطولة الفنان أحمد حلمي بصدارة شباك التذاكر بالسينما السعودية للأسبوع الثاني على التوالي، بينما استمر فيلم «زومبي» في المركز الثاني في القائمة نفسها، وجاء ذلك وفقا للتقرير الذي نشره الحساب الرسمي لـ«السينما السعودية» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلا:«تستمر الأفلام المصرية في صدارة شباك تذاكر السينما السعودية، واحد تاني وزومبي يحافظان على مركزهما مثبتان نجاحهما».

وتضمنت قائمة الـ «Top 5» للأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في شباك السينما السعودية، فيلم «Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore» الذي جاء في المركز الثالث متقدم مركزين عن الأسبوع الماضي حيث كان في المركز الخامس، بينما حافظ فيلم «Memory» بطولة النجم ليام نيسون، على تواجده في المركز الرابع للأسبوع الثاني على التوالي، بينما تراجع من المركز الثالث إلى المركز الخامس هذا الأسبوع فيلم «Sonic the Hedgehog 2»، الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم هوليوود.

بـ 45 مليون جنيه.. «واحد تاني» يتصدر قائمة إيرادات السينما المصرية

نجح الفنان أحمد حلمي في تصدر قائمة الإيرادات في شباك التذاكر المصري بفيلم «واحد تاني» للمخرج محمد شاكر خصير، حيث جاوزت إيرادات الفيلم حاجز الـ 45 مليون جنيه خلال مدة قاربت الـ 3 أسابيع في دور العرض السينمائي، وذلك بفارق كبير عن الأفلام في المراكز اللاحقة من بينها «العنكبوت»، «زومبي» بالإضافة إلى «فارس» الذي دخل المنافسة خلال الأيام الماضية، وفقا للتقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع.

ويشارك في بطولة الفيلم أمام أحمد حلمي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم روبي، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك بالإضافة إلى نسرين أمين، وهو من تأليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير، في ثاني تجاربه السينمائية بعد فيلم «هاتولي راجل» عام 2013.