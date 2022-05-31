درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 31-5-2022 على مصر

أكدت الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس اليوم على جميع مدن الجمهورية، وذلك زيادة عن معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

كما أضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها منذ قليل، أن ارتفاع درجات الحرارة، يرجع لتاثر البلاد بمنخفض جوي شديد الحرارة قادم من صحراء الجزيرة العربية، أثر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية وعمل على ارتفاع درجات الحرارة زيادة عن معدلاتها الطبيعة، ما بين 4-5 درجات، حيث يسود طقس شديد الحرارة على جميع المحافظات.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022، من المتوقع أن تصل إلى 37 درجة على كل من مدن ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

في حين من المتوقع أن تسجل 30 درجة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما تسجل 39 درجة على مدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وتسجل 39 درجة على محافظات شمال الصعيد، 43 درجة على محافظات جنوب الصعيد، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على جميع مدن الجمهورية، ومع بداية ساعات الليل يشهد الطقس انخفاض ما بين 10-12 درجة، في درجات الحرارة الصغرى، حيث يسود طقس لطيف على جميع المحافظات.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مايو 2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 37-21

الإسكندرية 29-19

وادي النطرون 36-20

طنطا 36-21

شبين الكوم 36-21

دمنهور 33-22

بلطيم 29-19

مطروح 28-18

السلوم27-17

سيوة 35-20

بورسعيد 30-20

دمياط 29-20

الزقازيق 37-21

المنصورة 35-20

الإسماعيلية 37-21

السويس 36-20

العريش 30-20

رفح 28-19

رأس سدر 36-21

نخل 34-31

نويبع 37-23

طابا 36-22

كاترين 31-21

الطور 35-23

شرم الشيخ 40-27

الغردقة 39-26

مرسى علم 38-25

الفيوم 38-23

بني سويف 38-23

المنيا 39-23

أسيوط 39-24

سوهاج 39-24

قنا 41-25

الأقصر 42-25

أسوان 43-26

إدفو 42-26

أبو سمبل 42-26

الوادي الجديد 41-25

شلاتين 36-23

أبو رماد 35-23

حلايب 32-22

رأس حدربة 32-22