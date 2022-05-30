بعد 31 يومًا من البحث.. العثور على جثة شاب طافية بنيل الأقصر

عثر العاملون بالمراكب السياحية بجوار نقطة الإسعاف بالممشى السياحي على جثة الشاب الأقصري يوسف نبوي ابن منطقة سكن الدريسة بوسط مدينة الأقصر، الذي توفي غرقًا في نهر النيل خلال آخر ليالي شهر رمضان المبارك، بعد 31 يومًا من الغرق، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

تفاصيل واقعة الغرق

روى الحاج نبوي، والد الشاب الغريق تفاصيل الواقعة، التي كانت يوم السبت 30 أبريل فجراً، وبعد أداء نجله يوسف صلاة الفجر توجه برفقة أصدقائه كعادته للسباحة في نهر النيل، وفي السادسة صباحاً تلقى اتصالاً من أحد أصدقائه بأن نجله غرق في المياه ولم يستطيعوا إنقاذه، فهرع جميع أبناء الأسرة لموقع الغرق للبحث عنه، وقاموا بإبلاغ رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري بالواقعة لبدء رحلة البحث عن نجله في نهر النيل.

عمليات بحث استمرت 30 يومًا

وأضاف والد الشاب الغريق أنهم ظلوا يبحثون عن ابنه في اليوم الأول للغرق حتى الليل ولم يجدوا له أثرًا في تلك المنطقة، واستمرت أيام البحث طوال 30 يومًا يقوم الغطاسون فيها بالبحث عن نجله وانتشال جثمانه من النيل، ولكن كل المحاولات دون جدوى حتى عثر عليه العاملون بالمراكب السياحية، اليوم، طافيًا فوق سطح النهر.

الشاب المحبوب

وأشار الحاج نبوي إلى أنه اليوم فقط ارتاح قلب والدته، موضحًا أن جميع أبناء الأسرة كانوا ينتحبون في كل ليلة منذ غرق يوسف الشاب الذي كان يحبه كل أصدقاؤه، وأخلاقه كانت خير شاهد عليه منذ طفولته.