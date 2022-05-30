الإعدام لقاتل السيدة العجوز بالمعادي.. عاشر جثتها بعد قتلها لسرقة 70 جنيها

داخل شقة تقع بالطابق الأرضي في شارع مصطفى كوتسيكا بمنطقة المعادي بالقاهرة، تورط شخص يُدعى «كريم»، يبلغ من العمر 30 عامًا، في جريمة قتل عجوز في العقد التاسع من عمرها تُدعى «انشراح»، تسكن بمفردها، مستغلاً عدم قدرتها على مقاومته.

لم يرحم «كريم» وهنها وقلة حيلتها، وسرق منها مبلغًا ماليًا ضئيلاً كان بحوزتها قدره 70 جنيهًا، ولم يكتف بذلك فقط بل عاشرها بعد قتلها، وذهب بعدها يتسامر مع أصدقاء السوء واشترى من غنيمته الضئيلة سيجارة حشيش بـ25 جنيهًا، وبالباقي اشترى بعض المستلزمات التي كان يحتاجها.

جريمة قتل وسرقة من أجل 70 جنيهًا

ارتكب المتهم جريمته في التاسعة من مساء يوم الخميس 28 يناير من العام 2021، وفي اليوم التالي من وقوع الجريمة مارس حياته العادية، ذهب إلى الورشة التي يعمل بها ميكانيكيًا بعد إلحاح صاحب العمل عليه لأن المفتاح الخاص بالورشة بحوزته، فأعطاه له وانصرف، وعلى الجانب الآخر ذهب ذوو الضحية لزيارتها قبل الإفطار كعادتهم كل جمعة، ولكن هذه المرة عندما طرقوا عليها باب شقتها لم ترد كالمعتاد، فحاولوا الدخول إليها من الشباك وتمكنوا من ذلك، لكنهم اكتشفوا بعثرة في كافة محتويات الشقة والضحية ملقاة على وجهها بلا حركة فتعالت أصواتهم في الصراخ حتى سمعهم الجيران، وبعدها أبلغوا الشرطة التي حضرت وفرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الواقعة.

وحضرت النيابة العامة لمناظرة الجثة وسؤال أهلية المجني عليها عن وجود عداوة بينها وبين أي شخص والذين أجابوا بالنفي، مؤكدين أنها تسعى لكسب قوت يومها من خلال بيع الأعلاف، فجرى مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، والتي كشفت هوية القاتل الذي كان يرتدي «كاب» على رأسه ليخفي وجهه من الكاميرات، ولكن سيق إلى قدره وكشفت هويته وتم القبض عليه من داخل ورشة النجارة المملوكة لوالده.

القبض على المتهم بقتل السيدة العجوز

حاول المتهم مقاومة رجال الشرطة والهرب منهم، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، واستمعت النيابة العامة لأقواله داخل غرفة التحقيق التي أدلي فيها باعترافات تفصيلية عن كيفية ارتكابه للواقعة، وبدأ في السرد قائلاً إنه يمر بأزمة مالية جعلته يحتاج إلى الأموال للخروج والتنزه مع أصدقائه وشراء بعض المواد المخدرة التي يتناولها: «السيجارة بجيبها بـ25 جنيه، ويوميتي 80 جنيه ولازم أصرف على البيت وأساعد والدي علشان عندي 3 أخوات غيري»، مؤكدًا أنه فكّر في كيفية التحصل على أموال فلم يجد أمامه سبيلاً سوى المجني عليها «انشراح»، التي يذهب إليها يوميًا لشراء الأعلاف للطيور التي كانت والدته تقوم على تربيتها.

المحكمة تصدر حكمها اليوم: الإعدام لقاتل السيدة العجوز

وبعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قررت حبسه 4 أيام وتم التجديد له في ميعاده، وبعد الانتهاء من التحقيق، تمت إحالته لمحكمة جنايات القاهرة، وأخذت القضية مجراها الطبيعي من المرافعة وتقديم الطلبات، إلى أن جاءت جلسة الحكم على المتهم ونفاد كل السبل التي كان من شأنها إخراجه من مأزقه، ولكن كانت يد العدالة فوق كل شيء، وقضت المحكمة بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه وحددت جلسة اليوم 30 مايو للنطق بالحكم بعد ورود رأي مفتي الديار في إعدامه، وقضت المحكمة اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا عما أُسند إليه.