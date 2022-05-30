كيف تتصرف حال العثور على رضيع مجهول الهوية بالشارع؟.. «التضامن» تجيب

كثيرا ما نسمع عن العثور على طفل مجهول الهوية، إما بجوار صناديق القمامة أو في أحد الشوارع، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن كيفية التصرف حال إيجاد طفل رضيع مجهول الهوية بالشارع، لتؤكد وزارة التضامن على الموقع الرسمي لها، أنه يجر إبلاغ أقسام الشرطة على الفور، مشيرة إلى أن أقسام ومراكز الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، هى المسئولة عن تحديد هوية الطفل المعثور عليه، لافتة إلى أن وكيل النيابة، قد يغير البيانات المثبتة بمعرفة الشرطة، تحقيقا لمصلحة الطفل.

استقبال الأطفال المعثورعليهم بمراكز الأمومة

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجر استقبال الأطفال المعثور عليهم من سن يوم حتى سنتين، ورعايتهم طبقا لمنظومة الصحة، بمراكز الأمومة والطفولة التابعة لوزارة الصحة، ثم ترعاهم وزارة التضامن في أسر بديلة، أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

شروط كفالة طفل بالأسر البديلة

أكدت التضامن، أنه في حالة رغبة أي أسرة في كفالة هؤلاء الأطفال كريمي النسب داخل أسر بديلة، فلابد من توافر الشروط التالية:

- تتعهد الأسرة البديلة كتابة، بالحفاظ على نسب الطفل.

- تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريا على النحو الذي تقرره الإدارة المختصة.

- يشترط أن يكون مقر الأسرة البديلة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

- أن تتوافر في الأسرة الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

- يشترط أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريان، يجوز للجنة العليا للأسر البديلة الكافلة، الموافقة على كفالة طفل لأسرة بديلة، مكونة من زوجين أحدهما مصري.

- في حالة رغبة الأسرة في رعاية أكثر من طفل، يشترط الحصول على موافقة لجنة الأسر البديلة بمديرية التضامن الاجتماعي.