طلاب أولى ثانوي يؤدون الامتحانات البديلة في 4 مواد ورقيًا

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام الامتحانات البديلة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان الإلكتروني بسبب ظروف خارجة عن ارادتهم، بسبب وجود مشكلة تقنية أثناء الامتحان أو وجود عذر قهري أو مرضي، في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ والأحياء، و يحصل الطالب فيها على الدرجة الفعلية.

فرصة ثانية لطلاب أولي ثانوي في 4 مواد

يبدأ امتحان اللغة الأجنبية الساعة التاسعة صباحاً ويستمر لمدة ساعة وينتهي الساعة العاشرة، ويبدأ امتحان الفيزياء الساعة العاشرة وربع ويستمر حتي الحادية عشر وربع، ويبدأ امتحان التاريخ الحادية عشر ونصف ويستمر حتي الثانية عشر ونصف، والأحياء من الساعة الواحدة ألا ربع وحتي الثانية ألا ربع.

عقد الامتحانات البديلة ورقياً في لجان مؤمنة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم عقد الامتحانات البديلة ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ علي المعلمين والطلاب من فيروس كورونا المستجد.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يحصل على الدرجة الفعلية في الامتحانات البديلة، لافته إلى أنه من يرسب في الامتحان البديل سيؤدى امتحان دور الثاني للصف الأول الثانوي.

أسئلة الامتحانات البديلة تكون اختيار من متعدد

وأشارت وزارة التعليم، أن أسئلة الامتحانات البديلة تكون اختيار من متعدد، مشيراً إلي أنه يتم تسليم ورقة المفاهيم الخاصة بكل مادة للطلاب مع بداية الامتحان ويتم توزيعها علي الطلاب مع ورقة الأسئلة، ويسمح للطلاب الكتابة عليها واستخدمها كمسودة.

وقالت وزارة التعليم، إن ورقة المفاهيم تتضمن جميع المصطلحات والمعادلات التي يحتاجها الطلاب أثناء الامتحان.