أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28-5-2022

أسعار العملات اليوم من الأشياء التي تحوز على اهتمام عدد كبير من القراء، الذين يبحثون عن أسعار العملات المختلفة لمعرفية قيمتها أمام الجنيه المصري، في الأسواق المصرفية المحلية، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد الموافق 29 مايو 2022، مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت اليوم.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المركزي، نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، في حين سجل في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لنحو 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.84 جنيه للشراء، في حين سجل سعره في المصرف المتحد 19.75 جنيه للشراء مقابل 19.97 جنيه للبيع، وووصل سعره في بنك قناة السويس لنحو 19.97 جنيه للبيع مقابل 19.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.26 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 23.34 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المركزي لنحو 23.29 جنيه للشراء و23.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس لنحو 18.63جنيه للبيع مقابل 18.53جنيه للشراء، كما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، وهو السعر ذاته في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري لنحو 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع.