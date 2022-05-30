طريقة تقديم طلب إلى لجنة العفو الرئاسي.. تعرف على الخطوات

أطلقت لجنة العفو الرئاسي استمارة طلب العفو الرئاسي، والتي يمكن من خلالها التقدم بطلب للحصول على العفو من خلال اللجنة، إذ تبدأ اللجنة عملية الفحص للحالة ومدى توافر شروط العفو الرئاسي عليها، وذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يُولي الملف أهمية كبيرة في إطار تنفيذ آليات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

استمارة طلب العفو الرئاسي

وهناك بعض البيانات التي يجب توافرها في استمارة طلب العفو الرئاسي، تم تحديدها في 5 بيانات رئيسية، وهي:

الاسم رباعى للشخص المطلوب فحص موقفه

الرقم القومى

رقم القضية

المحافظة التابع لها

بيانات من قام بالتسجيل

وحددت لجنة العفو الرئاسي رابطا إلكترونيا لإرسال طلبات العفو الرئاسي، مع ضرورة استيفاء البيانات السابق ذكر وذلك من خلال الموقع الخاص بالمؤتمر الوطني للشباب .. اضغط هنــــا.

تقديم استمارة طلب العفو الرئاسي

وبعد استعرض البيانات، جاء سؤال نصه: كيف يمكن تقديم استمارة طلب العفو الرئاسي، وذلك ضمن الأسئلة الشائعة أيضًا لمعرفة الوسائل التي تم تحديدها لمن يريد التقدم بطلب للعفو الرئاسي.

وجاءت الطرق التي يتم الاستعانة بها لتقديم استمارة طلب العفو الرئاسي، 4 هي:

- من خلال موقع المؤتمر الوطنى للشباب.

- البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ.

- لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي.

لجنة العفو الرئاسي

وشهد حفل افطار الإسرة المصرية، الذي حضره الرئيس السيسي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2022، العديد من القرارات الهامة، أهمها تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتشكيلها من النائب محمد عبدالعزيز كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق، النائب طارق الخولي، المحامي طارق العوضي، كريم السقا.

وتهدف لجنة العفو الرئاسي إلى بحث الطلبات المُقدمة للإفراج عن الشباب المحبوسين واسعاد قلوب ذويهم، طالما لم يتورط في إراقة دماء أو عنف، فضلا عن تضمن مهام لجنة العفو الرئاسي بحث حالات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم.