حزن في قرية «العدوة» بالشرقية بعد مصرع 5 شبان في حادث بالسعودية

تسود حالة من الحزن بين أهالي قرية «العدوة»، التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية، إثر مصرع 5 شبان من أبناء القرية، بينهم شقيقان، في حادث تصادم بمدينة «تيماء»، في المملكة العربية السعودية.

مصرع 5 من أبناء «العدوة» في تصادم بالسعودية

وقال الدكتور محمد فريد الصادق، أحد أهالي القرية، إن المتوفين هم: «عبد المنعم السيد علي عطية»، وشقيقه «محمود»، وابن عمهما «محمد سعيد محمد عبد الحميد غمري»، إضافة إلى اثنين آخرين من أبناء القرية، هما «محمد بدر محمد مصطفى»، و«علي عطية علي».

وأضاف أنه يجري جمع توكيلات من أهالي الضحايا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن دفن الجثامين، موضحاً أنه لم يتبين حتى الآن ما إذا كان سيتم الدفن في المملكة العربية السعودية أم سيتم إحضار جثامينهم ودفنهم في مقابر علائلاتهم بمسقط رأسهم في قرية «العدوة» بمحافظة الشرقية.

توافد الأهالي على منازل أسر المتوفين للعزاء

وأشار «الصادق» إلى أن أهالي قرية «العدوة» توافدوا على منازل أسر المتوفين، فور علمهم بنبأ الحادث، لتقديم واجب العزاء ومؤازرتهم، لافتاً إلى أن المتوفين كانوا يتصفون بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق.

وفي السياق نفسه، تحول موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى دفتر عزاء، حيث تداول الأهالي خبر وفاة أبناء قرية «العدوة» في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع، وانهالت التعليقات التي تضمنت عبارات الدعاء للمتوفين بالرحمة والمغفرة ولأهلهم بالصبر والسلوان.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: «اللهم ارحمهم واغفر لهم وأنزل عليهم السكينة وتغمّدهم بواسع رحمتك وأسكنهم فسيح جناتك، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، والبقاء لله».