مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقي مسجل خطر مصرعه، وتم ضبط آخر من مُتجري المواد المخدرة بأسيوط، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة، وعثر بحوزته على بندقية آلية وكيمة من المخدرات.

تحديد مكان العنصر الإجرامي

وتمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع الأمنية، من تحديد مكان تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة مقيم بدائرة قسم ثان أسيوط، بإحدى المناطق في دائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وسبق اتهامه في 13 قضية «قتل، مخدرات، سلاح، سرقة»، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا «سرقة سيارة، اتجار مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات، سرقة بالإكراه» ومحكوم عليه في 8 قضايا جنائية.

مصرع تاجر المخدرات

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه حال استقلاله مركبة توك توك قيادة أحد الأشخاص، وبرفقته إحدى السيدات، وحارسه الشخصي، يقيمان بدائرة قسم ثان أسيوط.

وأسفر تبادل إطلاق النيران مع القوات عن مصرعه وإصابة السيدة بعيار ناري، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وضبط حارس العنصر، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الشابو بقصد الاتجار.

كما عُثر بجوار جثة العنصر على بندقية آلية و3 خزائن وعدد من الطلقات لذات العيار وكمية من مخدر الشابو، وتم التحفظ على «التوك توك» وقائده.