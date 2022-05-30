حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات في تجارة 25 طن مخدرات

قررت جهات التحقيق في المنتزه ثان بالإسكندرية، حبس 3 متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات على إثر ضبطهم داخل سيارة وبحوزتهم 25 طن مخدر الحشيش، بهدف الاتجار، وذلك عقب يومين فقط من ضبط عنصري آخرين بحوزتهما 410 طربة حشيش في غرب الإسكندرية.

ضبط تجار مخدرات في الإسكندرية

وتعود الواقعة حين تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام من ضبط 3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وذلك أثناء استقلالهم سيارة ملاكي مستأجرة قيادة أحدهم حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه وبحوزتهم 24500 كيلو جرام حشيش بالإضافة إلى مبلغ مالي و6 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل.

ضبط تجارة مخدرات بـ410 طرب حشيش

ويأتي ذلك بعد يومين من ضبط مديرية أمن الإسكندرية، عنصرين من العناصر الإجرامية، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وكانا بحوزتهما 410 طرب لمخدر الحشيش وزنت 41 كيلو جرام تقدر بقيمة 3 ملايين جنيه تقريبا، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتفي محمول، فيما ايدا ما جاء في التحقيقات من حوزتهما لتلك الكمية بهدف الإتجار بها.