انتشال جثمان طالب لقى مصرعه غرقاً في ترعة بالإسماعيلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري في محافظة الإسماعيلية، قبل قليل، من انتشال جثة طالب، لقى مصرعه غرقاً ظهر اليوم الاثنين، في إحدى الترع بنطاق المحافظة، بعد ساعتين من البحث المتواصل، بعد اختفاء جثمانه الذي سحبه تيار المياه بعيداً عن مكان الواقعة.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بتعرض شاب في العقد الثاني من العمر للغرق في مياه ترعة الإسماعيلية، قرب مركز القصاصين.

التحريات: نزل للسباحة ولم يخرج

وأشارت التحريات الأولية للمباحث الجنائية في الواقعة إلى أن الشاب كان في طريق عودته من المدرسة إلى منزله، وبسبب ارتفاع درجة الحرارة في ساعة الذروة، قرر النزول إلى الترعة للسباحة.

وقال شهود عيان إن تيار المياه جرف الشاب من أمام كوبري «عزبة صبري»، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، مما تسبب في غرقه واختفت جثته داخل المياه، بعدما جرفته المياه بعيداً عن موقع تعرضه للغرق.

انتقال الإنقاذ النهري

وتمكن رجال الإنقاذ النهري، بعد أكثر من ساعتين من البحث المتواصل في المياه، من انتشال جثمان الشاب من الترعة، وسط وجود عدد كبير من أهالي القرية.

وخرج عدد كبير من أهالي «عزبة صبري» والعزب المجاورة، على حافة الترعة، لمساعدة رجال الإنقاذ النهري بالإسماعيلية، لحين استخراج الجثمان من مياه الترعة.

نقل جثمان الشاب لمستشفى التل الكبير

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان الشاب المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير، لحين انتهاء تحقيقات النيابة في الواقعة، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت المصادر الأمنية إن الشاب الغريق يُدعى «حلمي محمد خليفة»، مقيم بـ«عزبة صبري»، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، فيما أكدت مصادر أمنية عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.