وزير الشباب: العلاقة مع البرلمان تكاملية.. ونستعين بالنواب لوضع خطط المشروعات

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن علاقة الوزارة بنواب البرلمان تكاملية، ونتقبل جميع ملاحظاتهم وانتقاداتهم، باعتبارهم عين الوزارة لتدارك الاخطاء التي يرصدونها في المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين لمناقشة موازنات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، بحضور المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية.

صبحي: لا يوجد عمل بشري دون أخطاء

وأشاد وزير الشباب، بتعاون زعيم الأغلبية المهندس أشرف رشاد بدعمه المستمر للوزارة، وهو ما يعكس التفاهم الكبير بين النواب والحكومة، قائلا: لا يوجد عمل بشري دون أخطاء أو تقصير ونقدر جهود نواب البرلمان، ونستعين بهم في وضع خطط الوزارة.

وأكد الوزير، أن الوزارة وضعت خطة لنهاية الفترة البرلمانية الحالية، لإنجاز أكبر عدد من متطلبات النواب، فيما يخص إنشاء مراكز شباب جديدة، وتطوير البعض منها، مع مراعاة الضغط علي الموازنة العامة للدولة.

وزير الشباب: نحرص دائما على دعم المديريات

وأشار وزير الشباب، إلى حرصه الدائم على دعم المديريات وتذليل كل الصعوبات التي تواجه مختلف إدارات الشباب بالمحافظات، مؤكدا أنه طالب مجلس الوزراء، بزيادة بنود الموازنة، فيما يتعلق بالباب الرابع لتوفير احتياجات المديريات.

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، إن اجتماع اللجنة اليوم، فرصة للاستماع لكل متطلبات مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، والعمل على حلها بوجود ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن اللجنة تضم قامات رياضية وأبطال أولمبيين يمثلون إضافة كبيرة لعمل اللجنة، واستطاعوا تقديم حلول ورؤى، لعدد من القضايا الرياضية والشبابية المهمة.