وزير الشباب يطلع على مبادرات ومشروعات مؤسسة ولي العهد بالأردن (صور )

زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والوفد المرافق له، اليوم، مؤسسة ولي العهد بالأردن، على هامش مشاركته في فعاليات الاجتماعي الإقليمي رفيع المستوي المقام بالأردن في الفترة 23 - 24 مايو الجارى.

زيارة وزير الشباب والرياضة لتعزيز التعاون في العمل الشبابي

كان في استقبال وزير الشباب والرياضة، الدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي للمؤسسة ومجموعة من قيادات المؤسسة، وجاءت الزيارة في إطار التعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية الفاعلة في مجال العمل الشبابي.

صبحي يطلع على برامج ومشروعات المؤسسة للشباب الأردني والعربي

اطلع «صبحي» والوفد المرافق على أبرز المبادرات والبرامج والمشروعات التي تنفذها المؤسسة للشباب الأردني والعربي، ومنها حملة للاحتفاء باللغة العربية، وصندوق «التميز الشبابي»، ومنصة «نحن للتطوع»، ومبادرتي «حقق» و«المليون مبرمج».

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بتميز وفعالية مبادرات المؤسسة التي سيتم الحرص علي التعاون معها كأحد المنظمات الإقليمية العربية الفاعلة في قطاع الشباب من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشيراً إلى البرامج والأنشطة المتنوعة التي تنفذها الوزارة خدمةً لأبناء مصر من النشء والشباب، وكذلك المشروعات التي تستهدف شباب الدول العربية.

«منكو» تشيد بجهود وزارة الشباب والرياضة

من جانبها، قدمت الدكتورة تمام منكو المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الأردنية ترحيبها لوزير الشباب والرياضة والوفد المرافق، مؤكدة استعداد المؤسسة التام للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على مستوى المبادرات والبرامج الشبابية خلال الفترة المقبلة.

حضر الاجتماع مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، والدكتور عمرو فاروق مدير برنامج مشواري، ومصطفى عز العرب رئيس قسم العمليات والأداء التنفيذي بوحدة السياسات بمكتب الوزير.