سعر الريال السعودي اليوم الأحد 29-5-2022 في البنوك المصرية

ترتفع معدلات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خاصة مع اقتراب موسم الحج، حيث يرتفع الطلب على العملة العربية، ويرغب البعض في معرفة أفضل البنوك للبيع والشراء.

ولمتابعي أسعار العملات العربية، يستعرض موقع «الوطن» الذي ينشر مجموعة الأخبار الخدمية الاقتصادية على مدار اليوم، سعر الريال السعودي في بداية معاملات اليوم الأحد الموافق 29 مايو الحالي في البنوك الحكومية والخاصة، وفق المواقع الرسمية على الإنترنت لتلك البنوك.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

وجاء سعر العملة السعودية في بنك مصر، نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.92 جنيه للشراء، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك وفق بداية تعاملات اليوم.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت في بداية تعاملات اليوم، وسجلت العملة السعودية سعر نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.89 جنيه للشراء في بنك كريدي أجريكول، كما سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري بين 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع.