تعرف على الاشتراطات والإجراءات الصحية للمسافرين للحج السياحي هذا العام

أوضحت غرفة شركات السياحة أنه يجب على كل الفائزين بالحج السياحي وعددهم نحو 9200 مواطن القيام بالعديد من الإجراءات الصحية قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج خلال العام الهجري الحالي 1443، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على صحة كل المسافرين للحج هذا العام.

تقديم تقرير طبي بالحالة الصحية للمسافر للحج

ولفتت غرفة شركات السياحة إلى العديد من الاشتراطات والإجراءات الصحية التي يجب الالتزام بها قبل السفر لأداء الحج هذا العام لعل أهمها:

1- تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتي تم إرسال أسمائها لكل شركات السياحة موضح به تمتعه بصحة جيدة وأنه معافى من كل الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والتي تعوقه عن السفر للحج.

2- التحصين ضد الحمى الشوكية لجميع الأعمار على أن يتم الحصول على شهادة سارية المفعول تثبت تلقى (ACYW) قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية بمدة لا تقل عن 10 أيام قبل السفر ولا تزيد عن 3 سنوات.

لقاح الإنفلوانزا الموسمية

3- يوصى بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية بمدة لا تقل عن 10 أيام من السفر.

4- يشترط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية (جرعتان على الأقل للقاحات كوفيد -19 المعتمدة (فايزر- مودرنا- استرازنكا- سينوفارم - سينوفاك -سبوتنيك - كوفاكسين - كوفوفاكس- نوفاكسوفيد) أو جرعة واحدة من لقاح (جونسون) مع التنبية على الحاج بالاحتفاظ بأصل شهادة (Q.R code) لاصطحابها معه اثناء ذهابه لأداء فريضة الحج تحسبا لطلب السلطات السعودية لها بالمطارات او الموانئ وقد يتم تعديل مواعيد المسحات الطبية والتطعيمات وأنواعها وفقا لرؤية الجانب السعودى وما تقره وزارة الصحة المصرية فى هذا الشآن.

5-يشترط إجراء المسافرين للحج لفحص (p.c.r) الخاص بكورونا قبل السفر إلى السعودية بنحو 72 ساعة لإثبات عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفى حال كانت نتيجة التحليل إيجابية سيلغى سفرهم أوإنتظار تحديد المملكة العربية السعودية لموقفهم من السفر.

6- الحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح شلل الأطفال المعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهرا قبل السفر للسعودية مع تقديم شهادة بذلك .

7- ضرورة إجراء التحاليل الطبية لجميع المتقدمين من الحجاج المصريين المتضمنة (صورة دم كاملة - تحليل وظائف كبد - تحليل وظائف كلى - أشعة عادية على الصدر).