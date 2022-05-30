«شركات السياحة»: 20 ألفا زيادة متوقعة في أسعار الحج الاقتصادي

أعلنت اللجنة العليا للحج السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار، أمس، أن هناك زيادة في أسعار برامج الحج السياحي لهذا العام عن الأسعار التي تم إعلانها بالضوابط المنظمة للحج السياحي بسبب ارتفاع أسعار خدمات إقامة وإعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات دون أن تعلن عن مقدار تلك الزيادة في انتظار المفاوضات التي تجريها اللجنة وغرفة شركات السياحة مع مؤسسة الطوافة السعودية خلال الأسبوع المقبل.

الزيادة المتوقعة في أسعار الحج

ومن جهته، قال أحمد وحيد، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالدلتا، إن الزيادة المتوقعة في أسعار برامج الحج بعد ارتفاع سعر خدمات إقامة وإعاشة الحجاج بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، تتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه بالنسبة للحاج المتقدم للبرامج الاقتصادية، فيما تتراوح الزيادة بالنسبة للفرد المسافر ببرامج الـ 5 نجوم ما بين 35 إلى 40 ألف جنيه.

سعر الحج الاقتصادي قد يتجاوز الـ120 ألف جنيه

وأضاف وحيد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك مفاوضات تجريها اللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة المصرية مع مؤسسة الطوافة السعودية قد تسفر عن تخفيض الأسعار المتداولة حاليا لقيمة خدمات الإقامة بمخيمات منى وعرفات، موضحا أنه تم إخبار كافة المواطنين الذين تقدموا للحج السياحي بأن أسعار البرامج قد تشهد زيادات حال وجود تحريك في أسعار بعض الخدمات بالسعودية، موضحا أن أسعار برامج الحج السياحى المستوى الاقتصادي بعد تلك الزيادات واحتساب ثمن تذكرة الطيران قد تزيد عن 120 ألف جنيه.

وكان أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أسعار الحج السياحي لهذا العام ارتفعت رسميا بسبب أسعار خدمات الطوافة بمنى وعرفات، موضحا أن مقدار الزيادة في أسعار البرامج يتحدد وفقا للمفاوضات التي تجريها الغرفة مع مؤسسة الطوافة السعودية خلال الأسبوع المقبل.