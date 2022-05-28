شروط تنفيذ شركات السياحة لتأشيرات حج الهيئات.. اعرفها

حددت وزارة السياحة والآثار عددًا من الضوابط لشركات السياحة التي ستقوم بتنظيم حج الهيئات والجهات الحكومية، والذي خصصت لها الحكومة نحو 2000 تأشيرة حج هذا العام، موضحة خلال الضوابط أن هناك العديد من الاشتراطات التي يجب الالتزام، ومن أهمها:

إجراء كافة التعاقدات الخاصة بحجاج الهيئات

1- أن تلتزم شركات السياحة بتنفيذ هذه التأشيرة وفقًا للبرنامج المقدم منها إلى وزارة السياحة، شريطة أن تكون خدمات الطوافة لهذه التأشيرة 5 نجوم.

2- تقوم شركات السياحة بتحميل المستندات الخاصة بإجراء التعاقدات الخاصة بالحجاج فيما يتعلق بالسكن والطوافة، وخدمات النقل على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، حتى يجري إبلاغ السلطات السعودية بها، وفقًا للتعليمات الصادرة منها.

3- أن يكون البرنامج المتعاقد عليه متوافقًا وضوابط السكن المعتمد من وزارة السياحة وفقا لكل مستوى، وبما لا يتعارض مع تعليمات السلطات السعودية المقررة في هذا الشأن، شريطة توفير مشرف من مشرفي الشركة المنفذة.

تنظيم تأشيرات الحج المباشر

وفى ذات السياق سمحت وزارة السياحة لشركات السياحة بتنظيم تأشيرات الحج المباشرة التى يتحصل عليها المواطنين المصريين من بعض الجهات السعودية أو المصرية بعيدا عن الحصة الرسمية للحج، وذلك وفقًا لعدد من الشروط لعل أهمها:

1- تجهيز برنامج حج من البرامج التي تم اعتمادها من قبل الوزارة ليتم تنفيذ التأشيرة وفقا له.

2- تحميل المستندات الخاصة بالتعاقدات الخاصة التي يتم إجراؤها للحجاج مثل السكن والطوافة وخدمات النقل.

3- تحميل المستندات الخاصة بتلك التعاقدات على موقع خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة حتى يتم إبلاغ السلطات السعودية بها، وفقا للتعليمات الصادرة منها، والالتزام بالإجراءات ذاتها المقررة في تحديد الالتزامات المالية عند التعاقد مع الحاج.