رئيس مجلس القيادة اليمني: يجب دفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم في الهدنة

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إنّه يجب دفع الحوثيين للوفاء بالتزاماتهم في الهدنة، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

قواعد العمل لمجلس القيادة الرئاسي

وفي وقت سابق، انتهت اللجنة المكلفة بإعداد قواعد العمل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني والهيئات التابعة له، من إعداد المسودة النهائية التي سترفعها إلى رشاد العليمي رئيس المجلس التشريعي، لإبداء الملاحظات النهائية قبل عرضها على المجلس.

وكشف أحمد عطية، عضو الفريق القانوني، أن القواعد التي تحكم المجلس التشريعي والهيئات التابعة له، جرى إعدادها بنجاح، وكان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، أصدر في أبريل الماضي، قرارًا جمهوريًا بنقل جميع صلاحياته الرئاسية، إلى المجلس التشريعي برئاسة العليمي.