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بايدن: الديمقراطية تستحق القتال.. ويجب الانتصار على أعدائها

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رؤى ممدوح
07:22 م | الإثنين 30 مايو 2022
الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، إنّ الحرية تستحق القتال من أجلها، ويجب علينا الانتصار على أعدائها، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

بايدن يوجه كلمة لأسر ضحايا مدرسة تكساس المنكوبة

ويشار إلى أنّه في وقت سابق من اليوم الاثنين، وقف الرئيس الأمريكي جو بايدن على درج سيارته الليموزين المصفحة، وأشار بإصبعه إلى المتظاهرين في مدينة أوفالدي بولاية تكساس المنكوبة بالاحتجاج، الذين كانوا يتوسلون إليه أن يفعل شيئًا في أعقاب اجتماع المدرسة الابتدائية الرهيب.

مصرع 19 طفلا في هجوم بتكساس 

وأجاب بايدن، مشيرا بإبهامه لأعلى، في يوم مروّع قدم فيه هو والسيدة الأولى جيل بايدن الاحترام لـ 19 طفلاً ومعلمين قُتلوا الأسبوع الماضي في هجوم أعاد إحياء الجدل الدائر في البلاد بشأن الأسلحة.

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بقلم رؤى ممدوح