بايدن لخريجي جامعة ديلاوير عن حادث تكساس: «يمكننا جعل أمريكا أكثر أمانا»

تحدث الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن النضالات الأخيرة في الولايات المتحدة، خلال كلمته فى حفل تخرج طلاب 2022 بجامعة ديلاوير.

وسلط بايدن الضوء، على إطلاق النار الجماعي في أوفالدي، تكساس، إذ قتل 19 طفلاً ومعلمين برصاص مسلح منفرد.

يجب أن نقف أقوى في مواجهة التدمير

وقال بايدن للجمهور: «في مواجهة مثل هذه القوى المدمرة علينا أن نقف أقوى.. يجب أن نقف أقوى ولا يمكننا تجريم المأساة، أعرف، لكن يمكننا أن نجعل أمريكا أكثر أمانًا، يمكننا أخيرًا أن نفعل ما لدينا لحماية أرواح الناس وأطفالنا»، وفقا لشبكة فوكس نيوز.

بايدن، الذي تخرج من الجامعة في عام 1965، تحدث إلى الخريجين عن تاريخه في الجامعة قبل مسيرته المهنية في السياسة وآماله للأجيال القادمة من الدجاج الأزرق.

وتحدث الرئيس بإسهاب عن الوقت الذي قضاه في الأوساط الأكاديمية، مستذكرًا ذكرياته، «لقد مشيت مرة في هذا الحرم الجامعي كما فعلت، أخذت الدروس في نفس الفصول الدراسية التي درستها، وسارت في حفل التخرج تمامًا كما تسير اليوم، بعض من أفضل وأهم سنوات حياتي هنا»

بايدن يشدد على أهمية الجيل القادم لتحديد الهوية الأمريكية

وشدد بايدن، على أهمية الجيل القادم لتحديد الهوية الأمريكية، وتحديد القيم التي ستتمسك بها البلاد في المستقبل، قائلا إنه «جيلك، أكثر من أي شخص آخر، يجب أن يجيب على السؤال، من نحن؟ ما الذي نؤيده؟ ما الذي نؤمن به؟ ​​من سنكون؟» سأل بايدن.

وتذكر الوقت الذي قضاه في التدريس في جامعة بنسلفانيا، قائلاً إنه بحلول تلك المرحلة من حياته، لم يكن لديه رغبة في الترشح لمنصب جديد بعد وفاة ابنه بيو.

ومضى الرئيس يقول إن مسيرة «توحيد اليمين» في شارلوتسفيل في عام 2017 هي التي ألهمته لطلب الترشيح لمنصب الرئيس من الحزب الديمقراطي.

وقال بايدن للجمهور: «لقد قوبل التقدم في بلدنا دائمًا برد شرس من أقدم القوى وأكثرها سوادًا في أمريكا على الدوام»، مضيفا «لا ينبغي أن نتفاجأ من أن هذه القوى نفسها تقاتل مرة أخرى، وتستغل اليأس واليأس، وتشيطن الأشخاص الذين لا يشبهونهم، وتفعل كل شيء مهما كانت يائسة للاحتفاظ بالسلطة».