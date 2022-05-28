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بوسي تقطع شهر العسل.. قدمت فقرة غنائية في زفاف ابنة مدحت العدل «صور»

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أحمد عبد الرحمن
11:43 ص | السبت 28 مايو 2022
بوسي

بوسي

فأجت المطربة «بوسي» حضور حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل أمس الجمعة، حيث حضرت المطربة، بعد أن قطعت شهر العسل الخاص بها، إذ لم يمر على زفافها إلا أيام قليلة.

بوسي قدمت مجموعة من أغنيتها المميزة 

وقدمت بوسي مجموعة من أغنيتها المميزة التي تفاعل معاها الحضور، من أبرزهم «يا عروسة»، «ابيع الدنيا»، «آه يادنيا»، «راضيني»، «تعالي»، وذلك رغم مرور أيام قليلة علي حفل زفافها وسفرها في شهر العسل رفقة زوجها مصفف الشعر هشام ربيع.

مدحت العدل يحتفل بحفل زفاف ابنته

أقيم حفل زفاف ابنة الكاتب مدحت العدل بالامس بحضورعدد من نجوم الفن على الحضور، من أبرزهم يسرا، ياسر جلال وخالد النبوي، ونيللي كريم وزوجها هشام عاشور، والمخرج عمرو عرفة، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية بوسي شلبي، والمطرب وليد توفيق، والمطربة كارول سماحة، ومحمد رمضان الذي قدم فقرة غنائية نالت أعجاب الحضور وغيرهم.

وقبل أيام قليلة، أقيم عقد قران آية ابنة مدحت العدل بأحد المساجد بالقاهرة، بحضور الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وذلك بحضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء.

 

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