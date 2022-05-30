«العليا للحج»: مدة البرنامج السياحي ستتجاوز الـ20 يوما هذا العام

قال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن اللجنة وغرفة شركات السياحة، تقدمتا بمذكرة للجهات المعنية لشرح الاستحالة الفنية والتشغيلية، لتقليل عدد أيام برنامج الحج السياحي، ليكون بين إسبوعين إلى 20 يوما، كما أوصى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء، وفقا لتوصيات قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، تعليمات فى وقت سابق من الشهر الجاري، تعليمات بأن تتراوح مدة إقامة الحجاج المصريين بالسعودية، بين 15 إلى 20 يوما، لتقليل فترة اختلاط الحجاج المصريين مع غيرهم من الجنسيات الأخرى، فى ظل عدم الانتهاء من جائحة كورونا لهذا العام.

وجود صعوبات في التشغيل حال تقليل مدة البرنامج لـ20 يوما فقط

لفت فى تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يستحيل من الناحية التشغيلية وحجز رحلات الطيران والسعة التشغيلية لشركات الطيران، أن تكون أقصى مدة لإقامة حجاج السياحة بالسعودية 20 يوما فقط، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن رحلات الحج السياحي وخاصة البرامج الاقتصادية، ستتخطى مدتها الـ20 يوما بالمملكة العربية السعودية.

24 يونيو نطلاق أولى رحلات الحج لهذا العام

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج، أنه من المتوقع ان تنطلق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام يوم 24 يونيو المقبل، لافتا إلى أن أولى رحلات الحج السياحي ستكون لحجاج البرامج الاقتصادية.

وأوضح إبراهيم، أن شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج الحج لهذا العام، ستبدأ في السفر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء معاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة، بعد انتهاء فترة التضامن بين شركات السياحة في تنظيم برامج الحج، التي ستنتهي الخميس المقبل، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار، حددت أقل عدد للحجاج داخل التضامن الواحد بـ50 حاجا.

وكان محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أنه عقب الانتهاء من قرعة الحج السياحي وإعلان أسماء الفائزين، بدأت شركات السياحة في مخاطبة الفائزين بالقرعة لدفع باقي قيمة برنامج الحج بأسرع وقت حتى تستطيع الشركات دفع مقابل الخدمات الموجودة في برنامج الحج كقيمة السكن بمكة والمدينة، والتنقلات الداخلية، وتكاليف الإقامة بالمشاعر المقدسة بـ«منى وعرفات»، وغيرها من الخدمات المدرجة في برنامج الحج.