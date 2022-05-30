خبير يقدم 3 نصائح مهمة عند شراء الذهب للادخار: «هاتوا اللي مفيهاش نقوش»

الاستثمار في الذهب أحد أبرز الاستثمارات الآمنة التي يبحث عنها المستثمرون والعملاء والمستهلكون باعتبارها أحد أهم الاستثمارات الآمنة، إذ تعد مخزنا آمنا للقيمة والحفاظ على القيمة الشرائية للنقود، خصوصا في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

مراعاة اختيار شكل الحلي أن تكون بسيطة وخالية من النقوش

وقال مازن الصابغ، أخد خبراء صناعة وتجارة الذهب، إن هناك روشتة يجب على المستهلكين أو العملاء اتباعها عند شراء المصوغات الذهبية، موضحاً في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرزها مراعاة اختيار شكل الحلي أن تكون بسيطة وخالية من النقوش والتفاصيل الكثيرة تساعدك توفر في سعر المصنعية.

وأضاف «الصايغ» أن الاعتبار الثاني أن بعض الأشخاص يفضلون اختيار الغويشة خاصة عيار 21 لأنها أقل في سعر المصنعية عند إعادة البيع فيما بعد، كما نصح «الصايغ» المواطنين والعملاء والمستهلكين عند شراء الذهب بهدف الاستثمار أو الادخار التركيز على شراء السبائك الذهبية أو الجنيهات الذهبية، كما شدد على ضرورة اختيار الوقت المناسب عند الشراء أو البيع وسجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 30 مايو الحالي تراجعا لا يقل عن 10 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الأحد الموافق لـ29 مايو الحالي بعدما سجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر نحو عيار 21 يسجل 1020 جنيها بينما سجل الذهب عيار عيار 18 يسجل 874 جنيها، في حين سجل الذهب عيار 24 نحو 1166 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو الجنيه الذهب 8160 جنيها.

ارتفاع أسعار الذهب

عالميا سجلت أسعار الذهب خلال الأسبوع الحالي ارتفاعا، في ظل تراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي وسجل سعر الذهب في التعاقدات الفورية بنحو 0.2% ليسجل نحو 1853.39 دولار للأونصة الواحدة ، في الوقت الذي ارتفعت فيه العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1851 دولارا.