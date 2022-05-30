مصرع 3 عمال أثناء التنقيب عن الآثار في صحراء كوم أوشيم بالفيوم

لطالما راود هؤلاء العمال حُلم الثراء السريع، وبناء القصور، وشراء السيارات الفارهة دون تعب أو شقى، راسمين خُطة للتنقيب عن الآثار لتحقيق أحلامهم، وبدأوا يدرسون المناطق القريبة من المناطق الأثرية، حتى تمكنوا من العثور على قطعة أرض بالقرب من متحف كوم أوشيم اعتقدوا أنّها ممتلئة بالآثار، وبدأوا في التنقيب عن الآثار في تلك المنطقة المجاورة لمصنع الرخام، إلا أنّ حائطاً انهار عليهم أثناء حفرهم للتنقيب عن الآثار، ليلقوا مصرعهم داخل الحفرة، ويدفن معهم حلمهم بالثراء السريع.

بلاغ بمصرع 3 عمال

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغ بمصرع 3 عمال سقط عليهم حائط خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار في المنطقة الصحراوية المتاخمة لمصنع الرخام بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بنطاق المركز.

الشرطة تنتقل لمكان الواقعة

وانتقل ضباط مركز شرطة طامية برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، وتبينّ قيام 3 عمال بالتنقيب عن الآثار، حيث قاموا بعمل حفرة شديدة العمق، وأثناء قيامهم بالحفر، انهار عليهم الحائط ولقوا مصرعهم في قاع الحفرة.

استخراج جثامين العمال الثلاثة

وجرى استدعاء قوات الحماية المدنية التي انتشلت الجثث الثلاثة من أسفل الحطام، وجرى نقلها إلى مستشفى الفيوم العام، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف الجهات المختصة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتولت الجهات المختصة التحقيق.