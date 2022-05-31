ضعف ضغوط المياه لأعمال الصيانة بالدلتا.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام بعض الشركات في منطقة الدلتا بأعمال الصيانة في عدد من المرافق بالمحطات الواقعة في نطاق عملها ما يؤدي إلى ضعف ضغوط المياه حتى انتهاء الاعمال وعودة ضخ المياه بحالتها الطبيعية.

ضعف ضغوط المياه طبقًا لخطة التطهير الدورية للشركة

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر منشور علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بأعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه منية النصر طبقاً لخطة التطهير الدورية غدا يوم الأربعاء، الموافق الأول من شهر يونيو المقبل 2022 بدء من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً ويوم الخميس الموافق الثاني من نفس الشهر من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 مساءً الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف ضغوط المياه عن مدينة منية النصر وقرية ميت تمامه وقرية البجلات.

مطالبه المواطنين والمصالح الحكومية بتدبير احتياجاتهم

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بمدينة منية النصر وقرية ميت تمامه وقرية البجلات الواقعة بنطاق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

كيفية حصول قاطني المناطق المتأثرة على سيارات مياه صالحة للشرب خلال أعمال الصيانة

توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، ويتم طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

طرق التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية سبل التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوي وحلها من خلال الموقع الرسمي للشركة: http://www.dkwasc.com.eg/ وصفحة الشركة الرسمية على موقع فيس بوك https://www.facebook.com/dkwasc ورقم الخط الساخن 125 الذي يستقبل المكالمات بشكل مجاني على مدار الـ 24 ساعة.