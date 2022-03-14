ضعف المياه في 24 قرية لمدة يومين في الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم وصيانة أحواض المحطة السطحية بمدينة أجا، طبقًا لبرنامج التطهير السنوي، يومي السبت والاثنين المقبلين، بداية من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 9 مساء.

ضعف المياه في 24 قرية بمركز أجا

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن الأعمال ستؤدي إلى ضعف المياه في 24 قرية، وهي: «المندرة - كفر المندرة - شيوه الغربية - مدينة أجا -البيلوق - بقطارس - كفر ديرب بقطارس - ديرب بقطارس- برج النور - منشية الأخوة - شنفاس - السبخا - البهو فريك- شبرا البهو- قرموط البهو -العزب التابعة للبهو- نوسا الغيط- عزب العرب- تلبنت- سنبخت -منية سمنود -ميت أبو الحارس- الديرس- نوسا البحر- اللاوندي».

قطع المياه بحي غرب المنصورة لمدة 5 ساعات

من ناحية أخرى، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، القيام بأعمال ربط خطوط المياه الجديدة (قطر 300 مم بلاستيك) بشارع عبد السلام عارف مدينة المنصورة، وذلك يوم الإثنين المقبل، لمدة 5 ساعات، بداية من الساعة 10 مساءً، وحتى الساعة 3 صباحًا.

وأشارت الشركة، إلى قطع المياه عن «شارع عبد السلام عارف بداية من صن مول، وحتى دوران المجزر، شارع الخلطة الإسفلتية، شارع سامية الجمل، والمجزر، وحي الأشجار»، وكذلك ضعف الضغوط بشارع الترعة وفروعه «بداية من ميدان الأديب، وحتى عبد السلام عارف».

وأهابت الشركة بالمواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.