حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 31-5-2022 مهنيا وعاطفيا

أخبار سارة كشفت عنها عبير فؤاد خبيرة علم الفلك والأبراج، عن توقعاتها، وحظك اليوم، على الصعيدين العاطفي والمهني لمواليد برج الميزان، الذي يعتبر من الأبراج المحظوظة في تلك الفترة وسط الأبراج الفلكية، إذ أن القمر موجود في منزلي الحب والحظ.

وبحسب علم الفلك، فإن مولود برج الميزان سيعيش حياة مستقرة في حياته العائلية، وهذا يسعد هذا المولود الذي يحب عائلته، ويضحي بالكثير من وقته ومجهوده وأمواله من أجلهم، كما يعرف عن هذا البرج، أنه دائم استخدام المنطق لهذا تجد عقله يتحكم به لا قلبه، كما أنه لا يحب البقاء وحده على الإطلاق.

واليوم الثلاثاء 31 مايو، نوضح من خلال التقرير التالي حظك اليوم على المستويين العاطفي والاجتماعي والمهني والعملي، وفق عبير فؤاد لمواليد برج الميزان، الذي يفضل قضاء وقته برفقة الأصدقاء والأشخاص المقربين منه، فيجد برفقتهم الونس.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

صحيا واجتماعيا أنت اليوم مولود برج الميزان على موعد مع ظهور الشمس والقمر الداعمان.. لهذا أنت اليوم أقوى مما تعتقد، وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

وفي الجانب المهني والمالي، فأنت اليوم الثلاثاء ستفاجئ بوجود القمر في منزل الحظ، وهذا يرفع معنوياتك، وقد تلتقي بأشخاص يدعمونك، ويعتمد عليهم، فقط انتبه لحقوقك.