حظك اليوم برج السرطان الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان بالتنظيم الشخصي، كما أنه يخطط فيما يخص عمله ومهنته، فهو شخص مستقل يحاول تلبية احتياجاته الحياتية، مما يجعله قادر على مواجهة الصعاب ومشاكل العملية، كما أنه قادر على التفكير خارج الصندوق.

ولمواليد برج السرطان المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تطالب خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج السرطان اليوم على الصعيد المهني والعملي يكون القمر الجديد في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط اهتم بصحتك والزم الكتمان، وانتبه لحقوقك

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، ينصحك الفلك بعدم الظهور وعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تتكلم اليوم عن حياتك وأخبارك.

مشاهير برج السرطان

يعرف عن مواليد برج السرطان بمشاعره الرقيقة والحساسة، فضلا عن ذاكرة يقظة وقوية، فهو يحاول دائمًا الوصول إلى أعلى المناصب ومن أبرز مشاهير هذا البرج اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.