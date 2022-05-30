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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

كتب:

منى سعيد
12:02 ص | الإثنين 30 مايو 2022
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

من أسوأ ما يُعرف عن مواليد برج الحمل الأنانية الشديدة، خاصة إذا سيطرت عليه رغبة ما، فإنه يتبع أي شيء لتنفيذها، حتى إن كان على حساب الآخرين، ما يجعل البعض يرفض صداقته.

ولمواليد برج الحمل المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تطالب خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الحمل اليوم على الصعيد المهني والعملي بضرورة أن يركز جيدا أصحاب هذا البرج اليوم فالقمر الجديد في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وهدوءً وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا 

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم، يكون الوضع الفلكي داعم ويدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.

مشاهير برج الحمل

يُعرف عن مواليد برج الحمل الاستقلالية والرغبة الشديدة في الاعتماد على النفس، يساعدهم على هذا الإصرار والإرادة القوية، من أبرز مشاهير هذا البرج الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، الفنانة إسعاد يونس، وداليا مصطفي، ياسر جلال، هشام إسماعيل، أمل العوضي، حمدي الميرغني، ومنذر رياحنة، الفنانة والممثلة العالمية رينية زيلويغر، الممثل البريطاني تشارلي هونام، هيثم أحمد زكي.

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