حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يشتهر مواليد برج الجوزاء بالحيوية والمرح الدائم، فهو دائمًا يبحث عن ما هو جديد، لكن أسوأ ما يحبطه هو تقلب حالته المزاجية ليتحول إلي النقيض تماما، فيكون انطوائي لا يرغب في التعامل مع الآخرين.

ولمواليد برج الجوزاء المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تطالب خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الجوزاء اليوم على الصعيد المهني والعملي بأن يكون في أوج تألقه بسبب وجود القمر الجديد في برجك يمدك باليقظة وسرعة البديهة، ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، فإن أصحاب هذا البرج اليوم يكون الحظ معك اليوم مولود برج الجوزاء حيث اقتران القمر مع الشمس ببرجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

مشاهير برج الجوزاء

العملية والمهنية من أبرز الصفات المهنية في مولود برج الجوزاء، لذلك ينجح دائما بفضل قدرته على التكيف مع كافة الأوضاع والمواقف، ومن أبرز مشاهير ها البرج الفرعون المصري واسطورة كرة القدم محمد صلاح، والطبيب مكتشف مرض ألزهايمر الدكتور ألويس ألزهايمر، والشاعر خليل مطران، الفنان المصري توجو مزراحي، ومحمود ياسين، أحمد مكي، نضال الشافعي، ووزير الاثار المصري زاهي حواس، والمذيع والإعلامي نيشان وبطل أفلام سبايدر مان توم هولاند.