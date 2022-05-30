حظك اليوم برج الثور الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج الثور قدرة هائلة على تحمل المسؤولية، فهو يستطيع تحديد أهدافه وتقسيمها لخطوات واضحة وسليمة حتى يصل اليها، لكنه بطبعه متشائم يري دائمًا أن الأمور الخطأ دائمًا ما تقع.

ولمواليد برج الثور المهتمين بمتابعة التغيرات اليومية في حركة الفلك والكواكب وغيرها، تعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفق توقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تطالب خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» مواليد برج الثور اليوم على الصعيد المهني والعملي بالحذر مولود برج الثور راجع جيدا حساباتك وخطواتك، تفاديا للأخطاء ولتزداد فرص نجاحك. الجوزاء

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي فأن أصحاب هذا البرج اليوم ويكون كوكب فينوس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.

مشاهير برج الثور

يتخلص أصحاب برج الثور من نظرتهم التشاؤمية ورغبتهم الدائمة في البقاء في حزن من خلال العمل حتى أنهم يستطيعون الوصول إلي أرقي وأعلى المناصب، ومن أبرز مشاهير هذا البرج بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان، وأنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي.