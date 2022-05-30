لجنة العفو الرئاسي تعلن إخلاء سبيل 6 من المحبوسين احتياطيا «صور»

نشر النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسية، صورا لمن صدر في حقهم قرار الإفراج اليوم، بناء على توصيات اللجنة.

وقال الخولي، عبر حسابه الرسمي، إن هذه الصور من إتمام الإفراج عن مجموعة اليوم.

أسماء المفرج عنهم

وكان عضو لجنة العفو الرئاسي، أعلن صباح اليوم، أنه تم الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيل 6 من المحبوسين احتياطيًا، وهم:

- أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد.

- محمد رضا السيد جمعة.

- شريف الروبي.

- محمد وليد سعد.

- سامح سعودي.

- محمد محيي الدين.

وأشار عضو لجنة العفو الرئاسي إلى أن هناك مجموعة أخرى يجري الإفراج عنهم الخميس المقبل.

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية قبل أسابيع عن تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وتوسيع تشكيلها، وتضم اللجنة في تشكيلها الجديد 5 أعضاء، هم: طارق الخولي، محمد عبد العزيز، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة.